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Техномир
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16 мая 2022, 14:58

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания на Android

Российский магазин приложений NashStore для устройств на ОС Android стал доступен для скачивания. Отмечается, что в NashStore доступно более 1000 приложений

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания на Android
Фото: tadviser.com

Российский магазин приложений NashStore для устройств на ОС Android стал доступен для скачивания, передает ТАСС со ссылкой на АНО «Цифровые платформы».

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — сообщил генеральный директор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин.

Отмечается, что в NashStore доступно более 1000 приложений, включая «Банки.ру», Альфа-банк, «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», Совкомбанк и др. Система оплаты за цифровые товары еще не доступна, она появится в ближайшее время.

На фоне санкций и приостановки работы нескольких иностранных ИТ-компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил о необходимости разработать российский аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».

Как сообщали источники газеты «Коммерсантъ», Сбер создает магазин приложений на базе своего корпоративного магазина SberStore, «Яндекс» рассматривает перезапуск «Яндекс.Store», который закрылся в 2020 г., а VK мог бы запустить магазин приложений на базе MY.Games.

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