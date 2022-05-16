16 мая 2022, 14:49
«Макдоналдс» решил продать свой бизнес в России
«Макдоналдс» полностью уходит из России и продает свой бизнес в стране. В компании заявили, что сохранение бизнеса компании в РФ «более нецелесообразно и не соответствует ее ценностям»
Компания «Макдоналдс» решила полностью уйти из России и продать свой бизнес в стране. Об этом пишет Associated Press.
В «Макдоналдс» заявили, что сохранение бизнеса компании в РФ «более нецелесообразно и не соответствует [ее] ценностям». При этом планируется, что при продаже компании рабочие места сохранятся. Кто станет покупателем компании, пока неизвестно.
После ухода из РФ «Макдоналдс» запретит новому владельцу бизнеса использовать свой логотип, название и фирменное меню, отмечает РБК. При этом источники издания, а также ТАСС утверждают, что рестораны возобновят работу под новым брендом в июне.
До российского вторжения в Украину в РФ было 850 ресторанов «Макдоналдс». В начале марта компания объявила о приостановке их работы.