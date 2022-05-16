16 мая 2022, 08:32
Завод «Рено Россия» перейдет в собственность мэрии Москвы
В Министерстве промышленности и торговли сообщили, что доля французского Renault в «АвтоВАЗе» отойдет Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Рено Россия» — правительству Москвы
Фото: autofides.ru
Российские активы французской группы Renault перейдут в государственную собственность.
В Министерстве промышленности и торговли сообщили «Коммерсанту», что доля французского Renault в «АвтоВАЗе» отойдет Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Рено Россия» — правительству Москвы.
«АвтоВАЗ» будет заниматься сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России и продолжит выпуск всей линейки автомобилей Lada на собственных заводах.
В мэрии Москвы в свою очередь сообщили, что планируют возобновить на заводе «Рено Россия» сборку легковых автомобилей, в том числе электромобилей, под брендом «Москвич». В столичном правительстве также пообещали сохранить большинство рабочих мест на заводе.
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