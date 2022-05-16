16 мая 2022, 01:01
В Новосибирске прошел конкурс на лучший дизайн могил
В Новосибирске в минувшие выходные прошел конкурс на лучшее «оформление мест захоронения». Члены жюри оценивали «технологии и дизайн оформления могил»
Фото: NGS.ru
В Новосибирске в минувшие выходные прошел конкурс на лучшее «оформление мест захоронения». Члены жюри оценивали «технологии и дизайн оформления могил».
Региональный портал NGS.ru сообщает, что три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов.
Победу одержала команда «могильщиков» из Омска. Им подарили 20 тысяч рублей.
Член жюри Ирина Долженко сообщила, что цель конкурса — «сместить фокус нашего потребителя на иное восприятия места захоронения».
Напомним, что год назад в Новосибирске прошел чемпионат по скоростному копанию могил. Тогда победу тоже одержали участники из Омска.
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