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16 мая 2022, 01:01

В Новосибирске прошел конкурс на лучший дизайн могил

В Новосибирске в минувшие выходные прошел конкурс на лучшее «оформление мест захоронения». Члены жюри оценивали «технологии и дизайн оформления могил»

В Новосибирске прошел конкурс на лучший дизайн могил
Фото: NGS.ru

В Новосибирске в минувшие выходные прошел конкурс на лучшее «оформление мест захоронения». Члены жюри оценивали «технологии и дизайн оформления могил».

Региональный портал NGS.ru сообщает, что три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов.

Победу одержала команда «могильщиков» из Омска. Им подарили 20 тысяч рублей.

Член жюри Ирина Долженко сообщила, что цель конкурса — «сместить фокус нашего потребителя на иное восприятия места захоронения».

Напомним, что год назад в Новосибирске прошел чемпионат по скоростному копанию могил. Тогда победу тоже одержали участники из Омска.

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