Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО
Премьер Швеции Магдалена Андерссон пояснила на пресс-конференции, что прежде нейтралитет страны «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной
Швеция приняла официальное решение подать заявку о вступлении в НАТО, говорится в заявлении правящей Социал-демократической партии (S/SAP).
«Партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — сказано в сообщении.
Премьер Швеции Магдалена Андерссон пояснила на пресс-конференции, что прежде нейтралитет страны «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной, передает SVT. Она добавила, что не хочет, чтобы действия России вслед за Украиной были направлены против Швеции.
«Если бы Швеция стала единственной страной в регионе Балтийского моря, не входящей в НАТО, мы оказались бы в уязвимом положении», — подчеркнула она, выразив надежду, что заявка будет подана как можно скорее.
Газета Aftonbladet со ссылкой на источник сообщила, что шведские власти уже подготовили заявку, однако в Стокгольме намерены отправить ее одновременно вместе с финской стороной. По данным Aftonbladet, правительство примет официальное решение на внеочередном заседании в понедельник, 16 мая, после дебатов в парламенте.
Социал-демократы имеют больше мест в парламенте Швеции, чем остальные политические силы (100 из 349) и сформировали правительство меньшинства, все представители кабинета министров являются членами Социал-демократической партии.
Ряд лидеров других фракций шведского парламента одобрили позицию Социал-демократической партии. Глава «Умеренных» Ульф Кристерссон заявил, что «с удовольствием» узнал об этой новости, его фракция занимает второе место по величине в парламенте Швеции.
Глава «Христианских демократов» Эбба Буш назвала решение мудрым, «хотя и сильно запоздалым». «Мы, «Христианские демократы», давно выступаем за членство в НАТО», — написала Буш в Twitter.
Либеральная партия Швеции отметила в Twitter, что безопасность в эти дни создается в рамках альянсов, а не вне их, причем безопасность Стокгольма зависит от соседних стран. «Швеция не может изолировать себя от внешнего мира. Поэтому хорошо, что Швеция также присоединяется к широкому парламентскому большинству, чтобы поступить так, как это делает Финляндия», — говорится в заявлении партии.
Аналогичное решение приняло правительство Финляндии в этот же день, 15 мая. Хельсинки подаст официальную заявку после консультаций в парламенте, в финском МИДе сообщили, что это произойдет 18 мая. Пойти на это решение власти Финляндии побудили действия России на Украине, пояснял министр Пекка Хаависто. «Непредсказуемое поведение России — это неминуемая проблема. Россия готова проводить очень рискованные для себя самой операции». — заявил он в начале мая.
Западные страны заявляли о намерении одобрить заявки Финляндии и Швеции. Альянс изучит пути для обеспечения безопасности этих стран до их принятия в свой состав, анонсировал генсек Йенс Столтенберг. Он уточнил, что одним из вариантов является усиление военного присутствия в регионе.
Российский президент Владимир Путин на фоне обсуждения перспектив вступления Скандинавских стран в НАТО обсудил «возникающие в этой связи потенциальные угрозы» с Советом безопасности страны. Решение Финляндии стать членом альянса он назвал ошибкой. В МИД России предупредили, что Москва будет вынуждена принять меры военно-технического характера.