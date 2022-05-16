16 мая 2022, 00:11
Генсек НАТО спрогнозировал победу Украины в противостоянии с Россией
В ходе онлайн-встречи военно-политического блока г-н Столтенберг заявил, что «украинцы отважно защищают родину», поэтому «могут победить в этой войне»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможной победе Украины в вооруженном противостоянии с Россией.
В ходе онлайн-встречи военно-политического блока г-н Столтенберг заявил, что «украинцы отважно защищают родину», поэтому «могут победить в этой войне».
«Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Они отступают от Харькова, а их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — добавил генсек НАТО, слова которого приводит «Медуза» (издание признано инагентом).