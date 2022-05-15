Номинальным владельцем «яхты Путина» и яхты Керимова оказался экс-глава «Роснефти»
Формальным владельцем суперяхт «Шехерезада» и Amadea , которые находятся под арестом в Италии и на Фиджи соответственно, оказался бывший президент госкомпании «Роснефть» Эдуард Худайнатов
Формальным владельцем суперяхт «Шехерезада» и Amadea , которые находятся под арестом в Италии и на Фиджи соответственно, оказался бывший президент госкомпании «Роснефть» Эдуард Худайнатов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученные документы.
Ранее сообщалось, что яхтой «Шехерезада» пользуется президент России Владимир Путин, а члены экипажа судна - это сотрудники ФСО. Настоящим собственником яхты Amadea называют сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова.
Согласно документам, владельца яхт скрывает сеть офшорных компаний. Так, «Шехерезадой» владеет компания Bielor Asset Ltd. с Маршалловых островов, созданная в 2020 году фирмой KPM Consulting Ltd. Последняя уведомила Bielor Asset Ltd., что ее бенефициаром является Эдуард Худайнатов, пишет телеграм-канал Агентство.Новости.
Хозяином судна Amadea является компания Millemarin Investments Ltd., которая – принадлежит Invest International Finance Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта фирма принадлежит швейцарской Boltenko Trust AG, которая, в свою очередь, является доверительным управляющим September Trust. В этой структуре Эдуард Худайнатов выступает«экономическим учредителем». Сделка по покупке яхты была профинансирована через две другие офшорные компании, где Худайнатов является бенефициаром.
Сотрудники ФБР США выяснили, что г-н Худайнатов является формальным владельцем Amadea, а фактический владелец - семья миллиардера Сулеймана Керимова. Среди прочего, об этом свидетельствует тот факт, что именно Керимовы просили внести в конструкцию судна различные изменения.
В ФБР заявили, что фигуранты санкционного списка использовали Эдуарда Худайнатова «как чистого, не попавшего под санкции подставного владельца».
В свою очередь Bloomberg отмечает, что российские бизнесмены могут устно договориваться между собой и не закреплять эти договоренности на бумаге.