Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Россию на конкурс не пустили
Группа выступила с песней «Stefania» и получила 631 балл по итогам голосования жюри и телезрителей. Второе и третье место заняли Великобритания и Испания
Украинская рэп-группа Kalush Orchestra стала победителем песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошел в итальянском Турине.
Группа выступила с песней «Stefania» и получила 631 балл по итогам голосования жюри и телезрителей. Второе и третье место заняли Великобритания и Испания.
Напомним, что Россия от участия в «Евровидении» была отстранена из-за проведения специальной военной операции в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил музыкантов с победой и пообещал, что весной 2023 года участников и гостей «Евровидения» примет «свободный, мирный и отстроенный Мариуполь».
После победы на конкурсе Kalush Orchestra опубликовала в интернете клип на песню «Стефания», который был снят в Буче, Гостомеле, Ирпене и Бородянке Киевской области после ухода от туда российских войск.
Фронтмен музыкального коллектива Олег Псюк также обратился к зрителям с просьбой оказать помощь Мариуполю и украинским военным, которые находятся на заблокированном заводе «Азовсталь».