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15 мая 2022, 13:09

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Россию на конкурс не пустили

Группа выступила с песней «Stefania» и получила 631 балл по итогам голосования жюри и телезрителей. Второе и третье место заняли Великобритания и Испания

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Россию на конкурс не пустили
Фото: rferl.org

Украинская рэп-группа Kalush Orchestra стала победителем песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошел в итальянском Турине.

Группа выступила с песней «Stefania» и получила 631 балл по итогам голосования жюри и телезрителей. Второе и третье место заняли Великобритания и Испания.

Напомним, что Россия от участия в «Евровидении» была отстранена из-за проведения специальной военной операции в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил музыкантов с победой и пообещал, что весной 2023 года участников и гостей «Евровидения» примет «свободный, мирный и отстроенный Мариуполь».

После победы на конкурсе Kalush Orchestra опубликовала в интернете клип на песню «Стефания», который был снят в Буче, Гостомеле, Ирпене и Бородянке Киевской области после ухода от туда российских войск.

Фронтмен музыкального коллектива Олег Псюк также обратился к зрителям с просьбой оказать помощь Мариуполю и украинским военным, которые находятся на заблокированном заводе «Азовсталь».

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