Меню
Общество
Сколько стоит «Яхта Путина»
15 мая 2022, 13:05

За последние три месяца в магазинах увеличилось число краж

За три месяца 2022 года в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее, следует из данных сотрудничающего с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab

За последние три месяца в магазинах увеличилось число краж

За три месяца 2022 года в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее, следует из данных сотрудничающего с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab, пишет издание РБК. Компания проанализировала сведения из системы, разработанной совместно с компанией BIT, о таких инцидентах в рознице с февраля по апрель 2022 года, сопоставив их со статистикой за аналогичный период 2021 года. Анализировалась информация не только в продовольственной рознице, но в магазинах, продающих одежду, детские товары, продукцию для дома, сада и ремонта.

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали злоумышленников, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. руб., что на 25% больше, чем годом ранее.

Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за анализируемый период выросло на 34%, констатирует NTechLab.

«Сейчас «выносят» все, воруют чаще и больше», — согласен топ-менеджер одного из крупнейших продовольственных ретейлеров. В компании для борьбы с кражами усиливают охрану, настраивают системы видеонаблюдения и ставят замки на дорогие товары, как в «традиционных» категориях (дорогостоящий алкоголь или икра), так и на избранную косметику и предметы бытовой химии.

«Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства», — подтверждает управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов. В его сети чаще всего пытаются похитить продукцию дорогих западных брендов: «видимо, раз уж рисковать, то рисковать по полной». Специфика «Спортмастера» не дает возможности закрывать товары витринами, как иногда поступают в продовольственной рознице, поэтому особенное внимание, по словам Агибалова, компания уделяет «предпродажной подготовке».

О росте потерь и списаний рассказал также совладелец сетей «Семья» и «Spar Калининград» Олег Пономарев. По его словам, кражи участились в марте 2022 года и, если в прошлые годы его сети сокращали количество контролеров, теперь, наоборот, увеличивают. «Не всегда возможно выяснить, увеличиваются ли потери из-за персонала или из-за покупателей, но совершенно точно с дальнейшим ухудшением экономики ситуация будет все сложнее, — рассуждает Пономарев. — За последние 20 лет в торговле в этом смысле ничего не изменилось, клептоманов не так уж и много, воруют бедные люди и молодежь из-за отсутствия денег или хулиганских соображений».

В группе «М.Видео-Эльдорадо» не фиксируют существенных изменений в поведенческих трендах потребителей. Без изменений соответствующая статистика у re: Store, «Связного» и «Вкусвилла».

В компаниях X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магнит», «Красное и Белое», Leroy Merlin комментарии не предоставили.

Материалы по теме
Верховный суд признал воровством присвоение чужих потерянных вещей
В Туапсе учитель из Калмыкии пошел на кражу, чтобы сделать подарок матери
Кормушка на триллион
Сейчас на главной
Электроник на войне
вооружение
Электроник на войне
В России существует особый род войск. Он называется Войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации (Войска РЭБ ВС РФ). С 2014 года и по сей день их возглавляет генерал-лейтенант Юрий Ласточкин
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Россию на конкурс не пустили
евровидение
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Россию на конкурс не пустили
Группа выступила с песней «Stefania» и получила 631 балл по итогам голосования жюри и телезрителей. Второе и третье место заняли Великобритания и Испания
Запрет на привлекательность
туркменистан
Запрет на привлекательность
В Туркменистане женщинам запрещают пользоваться определенными косметическими услугами, ездить в автомобилях с мужчинами, которые не приходятся им родственниками, или делать пластические операции
В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро
санкции
В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро
После начала войны в Украине Роман Абрамович подпал под жесткие санкции Евросоюза и Великобритании. Его активы, включая лондонский футбольный клуб «Челси», были заморожены
Президент УЕФА предрек откат российского футбола на 100 лет назад
футбол
Президент УЕФА предрек откат российского футбола на 100 лет назад
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин в интервью словенскому агентству STA прокомментировал инициативу перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола
Умер глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин
андрей бабушкин
Умер глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин
Скончался глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по развитию пенитенциарной системы, основатель и глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин
Власти Украины мобилизуют миллион человек для обороны страны
война на украине
Власти Украины мобилизуют миллион человек для обороны страны
Власти Украины заявили о планах мобилизовать около миллиона граждан для участия в боевых действиях против российской армии. Для сравнения, до спецоперации в армии страны насчитывалось 250 тысяч человек
Конституцию и законы меняют под грифом ДСП
закон
Конституцию и законы меняют под грифом ДСП
Задержанных граждан вскоре станут развозить по отделам полиции в автозаках с кондиционерами и туалетами. Это не первое и не единственное обещанное улучшение в русле якобы нарастающей гуманизации правоохранительной и пенитенциарной систем
Блогера Нику Белоцерковскую объявили в розыск по делу о «фейках» про армию
война на украине
Блогера Нику Белоцерковскую объявили в розыск по делу о «фейках» про армию
Правоохранительные органы объявили в розыск известного блогера Веронику (Нику) Белоцерковскую. Ранее ей было предъявлено обвинение в публичном распространении ложной информации о действиях ВС России в Украине
Связанная с Михельсоном яхта перестала передавать местоположение по пути на Багамы
санкции
Связанная с Михельсоном яхта перестала передавать местоположение по пути на Багамы
Яхта Pacific, которую связывают с одним из богатейших людей России Леонидом Михельсоном, направлялась в сторону Багамских островов, когда она прекратила передавать данные о местоположении
Авторская колонка
Почерневший Шойгу
Это был самый печальный Парад Победы на моей памяти. Военная техника на Красной площади уже не вызывала гордости. Торжественный марш военнослужащих напоминал мне о десятках тысяч смертей молодых ребят на Украине
Шестун Александр
Производитель бумаги для принтеров SvetoCopy объявил об уходе из России
санкции
Производитель бумаги для принтеров SvetoCopy объявил об уходе из России
Американская компания Sylvamo, которая производит бумагу для принтеров SvetoCopy, объявила об уходе с российского рынка. Об этом говорится в финансовом отчете компании за I квартал 2022 года
Канцлер Германии пригрозил отобрать у «Газпрома» газовые хранилища в Зальцбурге
Газпром
Канцлер Германии пригрозил отобрать у «Газпрома» газовые хранилища в Зальцбурге
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве «газовый ультиматум». Политик пригрозил отобрать у «Газпрома» подземные хранилища, которые находятся в Зальцбурге, если они не будут заполняться
Рублевая нефть уходит в дефицит
цены на нефть
Рублевая нефть уходит в дефицит
Цена на российскую нефть Urals опустилась до девятимесячного минимума, закрепившись ниже 5 тыс. руб. за баррель. За два месяца Urals подешевела вдвое на фоне снижения долларовых цен и стремительного укрепления курса рубля
Авторская колонка
Инерционный сценарий – победа партии деградации и второй фронт Украины
Чтобы точнее сформулировать и зафиксировать, да и для тех, кто не любит слушать и смотреть, изложу сценарий, который описал в эфире «Живого гвоздя», он же «Особое мнение»
Рогов Кирилл
Украину с начала спецоперации покинули уже более 6 млн человек
война на украине
Украину с начала спецоперации покинули уже более 6 млн человек
По данным агентства ООН по делам беженцев, около 3,3 млн украинцев переехали в Польшу, 900 тысяч человек остались в Румынии, 580 тысяч - в Венгрии, 450 тысяч - в Молдавии, 400 тысяч - в Словакии
Компания Nike прекратила сотрудничество с ФК «Спартак» из-за санкций
футбол
Компания Nike прекратила сотрудничество с ФК «Спартак» из-за санкций
Американская компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком». Фирма была техническим спонсором футбольного клуба с 2005 года
Россия занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ
ВИЧ
Россия занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ
Россия находится на первом месте среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь»