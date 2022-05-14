Президент УЕФА предрек откат российского футбола на 100 лет назад
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин в интервью словенскому агентству STA прокомментировал инициативу перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью словенскому агентству STA прокомментировал инициативу перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», — приводит его слова COPE.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в конце февраля отстранили сборную России и российские клубы от международных соревнований. Из-за этого российская сборная была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира, а московский «Спартак» исключили из Лиги Европы, где он должен был сыграть в 1/8 финала против «РБ Лейпциг». РФС оспорил решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS), дело находится на рассмотрении. При этом CAS отказал РФС в ходатайствах о приостановке отстранения российских команд на время судебных слушаний и переносе стыковых матчей за выход на чемпионат мира.
В конце марта журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале предположил, что в случае дисквалификации РФС перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию, однако заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов назвал такие разговоры «фантазиями». В свою очередь, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что поддерживает вхождение российских спортивных федераций в азиатские организации при условии, что это поможет им избежать проблем, связанных с политической ангажированностью и русофобией.
2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне 2022/23, а также отклонил заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Так, например, мужская сборная страны не сможет выступить в Лиге наций, женская национальная команда не поедет на чемпионат Европы в Англию, а российские клубы не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.