Умер глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин
Скончался глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по развитию пенитенциарной системы, основатель и глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин
Скончался глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по развитию пенитенциарной системы, основатель и глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин. Об этом сообщила в телеграм-канале член СПЧ Ева Меркачева.
Бабушкину было 58 лет. Меркачева добавила, что он скончался сегодня ночью.
Накануне она рассказала, что Бабушкин попал в реанимацию. «Коммерсанту» Меркачева уточнила, что госпитализация была связана с обострением давнего заболевания. По ее словам, Бабушкину стало плохо несколько дней назад — тогда Меркачева и он ехали в метро на рабочую встречу с представителями одного из министерств.
Бабушкин в 1996 году cоздал и был избран главой комитета «За гражданские права». Он был в составе разработчиков проекта амнистии в 2000 году. В 2012 году президент включил его в состав СПЧ. Меркачева отметила, что люди шли к Бабушкину непрерывно, он рассматривал их жалобы, консультировал и старался помочь.