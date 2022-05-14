Блогера Нику Белоцерковскую объявили в розыск по делу о «фейках» про российскую армию
Правоохранительные органы объявили в розыск известного блогера Веронику (Нику) Белоцерковскую. Ранее ей было предъявлено обвинение в публичном распространении ложной информации о действиях ВС России в Украине
Российские правоохранительные органы объявили в розыск известного блогера Веронику (Нику) Белоцерковскую. Ранее ей было предъявлено обвинение в публичном распространении ложной информации о действиях российской армии в Украине.
Дело против блогерки, которая постоянно проживает во Франции, было возбуждено еще в середине марта.
По версии Следственного комитета, Вероника Белоцерковская публиковала в соцсети ложные сведения об использовании российской армии для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей.
Отметим, что Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по новой статье о «фейках» про российскую армию и спецоперацию в Украине. Позже аналогичные обвинения были предъявлены журналисту Александру Невзорову, экс-издателю «Медузы» Илье Красильщику и политику Владимиру Кара-Мурзе.