Связанная с Михельсоном яхта перестала передавать местоположение по пути на Багамы
Яхта Pacific, которую связывают с одним из богатейших людей России Леонидом Михельсоном, направлялась в сторону Багамских островов, когда она прекратила передавать данные о местоположении
Как пишет издание Агентство», яхта Pacific, которую связывают с одним из богатейших людей России Леонидом Михельсоном, направлялась в сторону Багамских островов, когда она прекратила передавать данные о местоположении. На Багамах судно может быть арестовано в случае соответствующего запроса.
С конца января яхта находилась в разных портах Коста-Рики, 5 мая она направилась в сторону Панамского канала, а в последний раз сообщала о своем местоположении вечером 8 мая из Карибского моря. Местом назначения 85-метровой Pacific, стоимость которой оценивается в 150 миллионов долларов, тогда были указаны Багамские острова.
Отключение передатчика местоположения Bloomberg называет нарушением международного морского права. Агентство также отмечает, что Багамы ранее сотрудничали с США, помогая арестовывать коммерческие суда.
Совладелец «Новатэка» Михельсон внесен в санкционные списки Великобритании и Канады из-за войны в Украине. США и Евросоюз против него пока не вводили ограничения, однако Вашингтон в 2014 году принял санкции против «Новатэка».
Согласно рейтингу Forbes real-time, состояние Михельсона 13 мая оценивалось в 22,8 миллиарда долларов. Он занимает четвертое место в списке богатейших россиян.
В начале мая власти Фиджи по запросу США арестовали связанную с Сулейманом Керимовым яхту Amadea стоимостью не менее 300 миллионов долларов.
После начала войны власти ЕС и США арестовали яхты, связанные со многими российскими миллиардерами, в том числе с Алишером Усмановым, Алексеем Мордашовым, Геннадием Тимченко, Андреем Мельниченко, а также Сергеем Чемезовым, Игорем Сечиным и другими.