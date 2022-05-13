Производитель бумаги для принтеров SvetoCopy объявил об уходе из России
Американская компания Sylvamo, которая производит бумагу для принтеров SvetoCopy, объявила об уходе с российского рынка. Об этом говорится в финансовом отчете компании за I квартал 2022 года
Как пишет «Новая газета. Европа», американская компания Sylvamo, которая производит бумагу для принтеров SvetoCopy, объявила об уходе с российского рынка. Об этом говорится в финансовом отчете компании за I квартал 2022 года.
«Наша стратегия в России была следующей: делать правильные вещи, используя правильные методы. Мы приняли решение покинуть Россию. Сейчас мы в процессе продажи нашего российского бизнеса. Работаем над достижением соглашения и планируем быстро завершить этот процесс», — говорится в заявлении.
В частности, компании придется продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленобласти.
Помимо бумаги SvetoCopy, Sylvamo производила в России офисную бумагу марки Ballet, картон для упаковки жидких пищевых продуктов и беленную химико-термомеханическую массу.
Сотни иностранных компаний ушли с российского рынка после вторжения России в Украину 24 февраля. Среди них — IKEA, сеть магазинов Zara, рестораны быстрого питания McDonald’s и многие другие.