13 мая 2022, 08:39
Канцлер Германии пригрозил отобрать у «Газпрома» газовые хранилища в Зальцбурге
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве «газовый ультиматум». Политик пригрозил отобрать у «Газпрома» подземные хранилища, которые находятся в Зальцбурге, если они не будут заполняться
Фото: rogtecmagazine.com
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве «газовый ультиматум». Политик пригрозил отобрать у «Газпрома» подземные хранилища, которые находятся в Зальцбурге, если они не будут заполняться.
«Если российский «Газпром» не заполнит наши самые большие хранилища газа, то мы у него их заберем для других поставщиков», - заявил г-н Нехаммер в интервью изданию Kronen Zeitung.
В Зальцбурге находится газовое хранилище «Хайдах», которое сейчас пустует. Это хранилище власти называют стратегически важным для Австрии и Германии.
После того, как «Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за топливо в рублях, в Минэнерго Австрии заявили о готовности полностью отказаться от российского газа.