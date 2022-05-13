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13 мая 2022, 08:39

Канцлер Германии пригрозил отобрать у «Газпрома» газовые хранилища в Зальцбурге

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве «газовый ультиматум». Политик пригрозил отобрать у «Газпрома» подземные хранилища, которые находятся в Зальцбурге, если они не будут заполняться

Канцлер Германии пригрозил отобрать у «Газпрома» газовые хранилища в Зальцбурге
Фото: rogtecmagazine.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве «газовый ультиматум». Политик пригрозил отобрать у «Газпрома» подземные хранилища, которые находятся в Зальцбурге, если они не будут заполняться.

«Если российский «Газпром» не заполнит наши самые большие хранилища газа, то мы у него их заберем для других поставщиков», - заявил г-н Нехаммер в интервью изданию Kronen Zeitung.

В Зальцбурге находится газовое хранилище «Хайдах», которое сейчас пустует. Это хранилище власти называют стратегически важным для Австрии и Германии.

После того, как «Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за топливо в рублях, в Минэнерго Австрии заявили о готовности полностью отказаться от российского газа.

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