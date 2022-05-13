Меню
Спорт
Прибыль «Газпрома» все ниже, а дивиденды все выше
13 мая 2022, 00:05

Компания Nike прекратила сотрудничество с ФК «Спартак» из-за санкций

Американская компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком». Фирма была техническим спонсором футбольного клуба с 2005 года

Компания Nike прекратила сотрудничество с ФК «Спартак» из-за санкций
Фото: spartakolog.ru

Американская компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком». Фирма была техническим спонсором футбольного клуба с 2005 года.

Договор был расторгнут из-за того, что «Спартак» не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Напомним, что российские клубы были отстранены от международных турниров и еврокубков из-за спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине.

Российская компания ZASPORT, которая занимается экипировкой членов олимпийской сборной, заявила о готовности заменить Nike. Основатель бренда Анастасия Задорина отметила, что компания уже создает коллекцию для пляжного футбольного клуба «Спартак».

Материалы по теме
УЕФА внес изменения в регламенты Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за сборных России и Украины
ФК «Краснодар» приостановил контракты со своими легионерами
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Сейчас на главной
Россия занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ
ВИЧ
Россия занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ
Россия находится на первом месте среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь»
Apple отключила для россиян оплату в AppStore и iTunes со счета мобильного телефона
Apple
Apple отключила для россиян оплату в AppStore и iTunes со счета мобильного телефона
Оплата не проходит у абонентов сотовых операторов «Мегафон», Yota и Tele2. По другим данным, у Tele2, как и у МТС,  проблем нет. Что касается оператора «Билайн» («Вымпелком»), то у некоторых абонентов оплата проходит, а у некоторых - нет
Трофей
война в украине
Трофей
В конце апреля в паблике «Главная дорога / Тверь и область» во «ВКонтакте» появился пост с фотографией внедорожника BMW и пояснением, что он «трофейный сами знаете откуда». Далее следовал вопрос, как его «легализовать», если нет украинских номеров и документов
Авиакомпания Turkish Airlines перестала принимать к оплате карты «Мир»
платежная система мир
Авиакомпания Turkish Airlines перестала принимать к оплате карты «Мир»
Например, при попытке купить билет на сайте «Турецких авиалиний» система выдает ошибку, а клиенту предлагается обратиться в банк или попробовать другой способ оплаты
Премьер и президент Финляндии поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе
НАТО
Премьер и президент Финляндии поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе
Ниинистё и Марин выразили надежду, что необходимые шаги для подачи заявки в НАТО будут предприняты в ближайшие дни
Экс-министр Улюкаев вышел из колонии по УДО
Алексей Улюкаев
Экс-министр Улюкаев вышел из колонии по УДО
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии №1 в Твери, где он отбывал наказание за получение особо крупной взятки
Авторская колонка
Борьбу за будущую Россию придется начинать, не зная заранее ответа на вопрос о том, гарантирован ли результат
Я понимаю украинцев, многие из которых сегодня мечтают о том, чтобы Россия - источник зла и боли для них - перестала существовать, испарилась, улетела куда-нибудь на Луну
Пастухов Владимир
Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику об авиаперевозках
авиакомпании
Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику об авиаперевозках
Росавиация перестала публиковать статистику перевозок пассажиров воздушным транспортом. Ранее ведомство обнародовало эти данные каждый месяц
Болгария договорилась о покупке сжиженного природного газа у США по ценам ниже, чем у «Газпрома»
Болгария
Болгария договорилась о покупке сжиженного природного газа у США по ценам ниже, чем у «Газпрома»
Болгарское правительство не указало, по какой схеме будет рассчитываться цена газа, поставляемого из США, и сколько она будет составлять
Некомпетентность или диверсия
коррупция
Некомпетентность или диверсия
Некомпетентность руководства сервиса, применение новых технологий для кибератак и внутренний саботаж могли стать причинами взлома RuTube в который администрация президента РФ вкладывала миллиарды рублей
В мире
Сенат Чехии признал геноцидом вторжение России в Украину
Сенат Чехии принял резолюцию, в которой вторжение российской армии на территорию Украины названо геноцидом. Решение опубликовано на сайте Сената
«Rutube», возможно, «исчез навсегда»
хакеры
«Rutube», возможно, «исчез навсегда»
Хакерская группировка Anonymous заявила, что Rutube, который российские власти называют отечественным аналогом видеохостинга YouTube, возможно, «исчез навсегда».
Гастроли патриотов
Музыкальный марафон
Гастроли патриотов
В апреле - начале мая в российских регионах прошел марафон «Za Россию». На него власти потратили рекордную сумму - почти 100 млн рублей. Артисты заработали на патриотических концертах крупные гонорары, а приглашал их близкий Кремлю Экспертный институт
ЕС может предоставить Венгрии компенсацию в обмен на поддержку эмбарго российской нефти
эмбарго на поставки нефти
ЕС может предоставить Венгрии компенсацию в обмен на поддержку эмбарго российской нефти
Евросоюз может предоставить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал шестой пакет санкций против России
Военно-морской флот США представил свой первый в истории подводный беспилотник
Военные беспилотники
Военно-морской флот США представил свой первый в истории подводный беспилотник
Беспилотник, получивший название «Косатка», является продуктом проекта Orca в рамках военного контракта, заключенного с Boeing на сумму около 274 миллионов долларов
Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
курс рубля
Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи
Робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше» Роскосмоса
робот федор
Робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше» Роскосмоса
Человекоподобный робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше», который устроили государственная корпорация Роскосмос и ее глава Дмитрий Рогозин
Украина предупредила «Газпром» о прекращении приема газа для транзита через Луганскую область
украинский газовый вопрос
Украина предупредила «Газпром» о прекращении приема газа для транзита через Луганскую область
Украина предупредила о прекращении приема газа для транзита в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию «Новопсков»