13 мая 2022, 00:05
Компания Nike прекратила сотрудничество с ФК «Спартак» из-за санкций
Американская компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком». Фирма была техническим спонсором футбольного клуба с 2005 года
Фото: spartakolog.ru
Американская компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком». Фирма была техническим спонсором футбольного клуба с 2005 года.
Договор был расторгнут из-за того, что «Спартак» не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Напомним, что российские клубы были отстранены от международных турниров и еврокубков из-за спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине.
Российская компания ZASPORT, которая занимается экипировкой членов олимпийской сборной, заявила о готовности заменить Nike. Основатель бренда Анастасия Задорина отметила, что компания уже создает коллекцию для пляжного футбольного клуба «Спартак».