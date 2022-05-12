Россия занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ
Россия находится на первом месте среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь»
Как пишет «Новая газета. Европа» Россия находится на первом месте среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».
По данным исследователей, в 2020 году на Россия приходилось 57% новых случаев заражения ВИЧ в европейском регионе. На конец 2021-го с ВИЧ жили 1,1 млн россиян, согласно информации Роспотребнадзора. При этом в мае в Минздраве заявили о 842 тысячах человек с ВИЧ в России.
По информации ВОЗ, в 2020 году число новых случаев ВИЧ снизилось на 24% по сравнению с 2019-м — в организации указали, что из-за пандемии коронавируса меньше людей прошли тестирование. Снижение новых случаев ВИЧ затронуло и Россию: в Роспотребнадзоре дали этому такое же объяснение, как и в ВОЗ, в Минздраве — связали со стабилизацией в стране ситуации с ВИЧ.
Исследователи отметили, что в 2021 году в России умерли 34 093 человека с ВИЧ. В среднем же ежегодно умирает около 30 тысяч людей с ВИЧ, из них около 60% — от причин, связанных с инфекцией. Одним из факторов, повлиявших на рост числа умерших с ВИЧ, стала пандемия коронавируса.
По данным Роспотребнадзора, в 2020 году 53,2% людей, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию, в «Если быть точным» подсчитали, что этот показатель равен 47,8%. Исследователи сообщили, что целевым показателем стратегии по борьбе с ВИЧ был охват терапией 38,3% без увеличения финансирования на закупки и 90% — ним. Финансирование было увеличено. Одним из факторов, снизивших доступность терапии, также стала пандемия COVID-19. Сейчас есть трудности с ее получением из-за войны в Украине в связи с логистическими сложностями.