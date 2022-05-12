Apple отключила для россиян оплату в AppStore и iTunes со счета мобильного телефона
Оплата не проходит у абонентов сотовых операторов «Мегафон», Yota и Tele2. По другим данным, у Tele2, как и у МТС, проблем нет. Что касается оператора «Билайн» («Вымпелком»), то у некоторых абонентов оплата проходит, а у некоторых - нет
Компания Apple отключила для российских пользователей функцию оплаты подписок и приложений в AppStore и iTunes со счета мобильного телефона.
Портал IPhones.ru со ссылкой на заявление поддержки компании пишет, что оплата не проходит у абонентов сотовых операторов «Мегафон», Yota и Tele2. По другим данным, у Tele2, как и у МТС, проблем нет. Что касается оператора «Билайн» («Вымпелком»), то у некоторых абонентов оплата проходит, а у некоторых - нет.
На прошлой неделе российские пользователи устройств Apple лишились возможности пополнять счета в AppStore и iTunes через сервис «Qiwi-кошелек». Функция была заблокирована поставщиком услуг.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине компания Apple прекратила продажу своей продукции в России. Также российским пользователям стал недоступен сервис Apple Pay.