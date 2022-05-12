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Экономика
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
12 мая 2022, 14:34

Авиакомпания Turkish Airlines перестала принимать к оплате карты «Мир»

Например, при попытке купить билет на сайте «Турецких авиалиний» система выдает ошибку, а клиенту предлагается обратиться в банк или попробовать другой способ оплаты

Авиакомпания Turkish Airlines перестала принимать к оплате карты «Мир»
Фото: yakutsk.ru

Авиакомпания Turkish Airlines и некоторые турецкие магазины стали блокировать оплату по картам российской платежной системы «Мир».

По данным «Известий», блокируются транзакции по картам как подсанкционных, так и всех остальных российских банков. Например, при попытке купить билет на сайте «Турецких авиалиний» система выдает ошибку, а клиенту предлагается обратиться в банк или попробовать другой способ оплаты.

Блокировать операции по картам «Мир» стал и популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку товаров в Россию.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили РБК, что иностранные банки, которые принимают карты «Мир», могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания таких карт, если они были выпущены подсанкционным банком. При этом в НСПК не прокомментировали сведения о блокировке транзакций по картам «Мир» российских банков, которые под санкции Запада не попали.

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