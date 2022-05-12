Авиакомпания Turkish Airlines перестала принимать к оплате карты «Мир»
Например, при попытке купить билет на сайте «Турецких авиалиний» система выдает ошибку, а клиенту предлагается обратиться в банк или попробовать другой способ оплаты
Авиакомпания Turkish Airlines и некоторые турецкие магазины стали блокировать оплату по картам российской платежной системы «Мир».
По данным «Известий», блокируются транзакции по картам как подсанкционных, так и всех остальных российских банков. Например, при попытке купить билет на сайте «Турецких авиалиний» система выдает ошибку, а клиенту предлагается обратиться в банк или попробовать другой способ оплаты.
Блокировать операции по картам «Мир» стал и популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку товаров в Россию.
В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили РБК, что иностранные банки, которые принимают карты «Мир», могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания таких карт, если они были выпущены подсанкционным банком. При этом в НСПК не прокомментировали сведения о блокировке транзакций по картам «Мир» российских банков, которые под санкции Запада не попали.