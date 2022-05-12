Премьер и президент Финляндии поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе
Ниинистё и Марин выразили надежду, что необходимые шаги для подачи заявки в НАТО будут предприняты в ближайшие дни
Ниинистё и Марин выразили надежду, что необходимые шаги для подачи заявки в НАТО будут предприняты в ближайшие дни, сообщает издание Yle.
– Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно быстрее, – говорится в совместном заявлении(siirryt toiseen palveluun) президента и главы правительства.
Ниинисте и Марин выразили надежду, что необходимые шаги будут предприняты в ближайшие дни.
Они подчеркнули, что для формирования позиции в парламенте и обществе потребовалось время. В частности, необходимы были консультации с альянсом и Швецией.
Марин и Ниинистё выразили уверенность, что членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии.
Накануне и президент, и премьер уже прокомментировали возможность вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Так, глава правительства во время визита в Японию сообщила, что если Финляндия сделает исторический шаг – подаст заявку на вступление в НАТО, то сделает это для защиты собственных граждан. Глава государства подчеркнул, что раньше Финляндия и Швеция оставались внеблоковыми по собственному желанию, однако после начала войны в Украине ситуация изменилась. "И когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО... Если это случится, то я бы сказал, что вы сами к этому привели. Посмотрите в зеркало", – подчеркнул президент.
Напомним, что именно после начала войны в Украине большинство финнов впервые высказались за вступление в НАТО. По данным опроса Yle, поддержка членства в альянсе выросла до 76%. Кроме того, сейчас 84% финнов видят в России значительную военную угрозу.