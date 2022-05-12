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12 мая 2022, 08:27

Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику об авиаперевозках

Росавиация перестала публиковать статистику перевозок пассажиров воздушным транспортом. Ранее ведомство обнародовало эти данные каждый месяц

Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику об авиаперевозках
Фото: transport-news.ru

Росавиация перестала публиковать статистику перевозок пассажиров воздушным транспортом. Ранее ведомство обнародовало эти данные каждый месяц.

Федеральное агентство воздушного транспорта обычно публикует несколько отчетов. Это оперативные отчеты, уточненные данные о перевозках пассажиров, сведения о загрузке российских аэропортов, отдельные данные по пассажиропотоку Московского авиаузла, а также статистика интенсивности использования воздушного пространства России отечественными и иностранными авиакомпаниями, сообщает «Интерфакс».

В апреле ведомство не опубликовало ни одного из перечисленных отчетов.

В Росавиации сообщили, что публикация данных о перевозке авиапассажиров временно приостановлена, но причину не назвали.

Такое решение могло быть принято из-за серьезного сокращения объема авиаперевозок из-за санкций против гражданской авиации России, которые были введены Западом из-за спецоперации в Украине. Напомним, что Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и потребовал от них вернуть самолеты, взятые в лизинг у европейских компаний.

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