Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику об авиаперевозках
Росавиация перестала публиковать статистику перевозок пассажиров воздушным транспортом. Ранее ведомство обнародовало эти данные каждый месяц
Росавиация перестала публиковать статистику перевозок пассажиров воздушным транспортом. Ранее ведомство обнародовало эти данные каждый месяц.
Федеральное агентство воздушного транспорта обычно публикует несколько отчетов. Это оперативные отчеты, уточненные данные о перевозках пассажиров, сведения о загрузке российских аэропортов, отдельные данные по пассажиропотоку Московского авиаузла, а также статистика интенсивности использования воздушного пространства России отечественными и иностранными авиакомпаниями, сообщает «Интерфакс».
В апреле ведомство не опубликовало ни одного из перечисленных отчетов.
В Росавиации сообщили, что публикация данных о перевозке авиапассажиров временно приостановлена, но причину не назвали.
Такое решение могло быть принято из-за серьезного сокращения объема авиаперевозок из-за санкций против гражданской авиации России, которые были введены Западом из-за спецоперации в Украине. Напомним, что Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и потребовал от них вернуть самолеты, взятые в лизинг у европейских компаний.