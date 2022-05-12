Болгария договорилась о покупке сжиженного природного газа у США по ценам ниже, чем у «Газпрома»
Болгарское правительство не указало, по какой схеме будет рассчитываться цена газа, поставляемого из США, и сколько она будет составлять
Болгария будет покупать СПГ у США по ценам ниже, чем у «Газпрома», говорится в сообщении болгарского правительства. Поставки начнутся в июне.
Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи болгарского премьер-министра Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис.
«Премьер-министр Болгарии указал, что происходящее в Европе является явным признаком необходимости ускоренных и реальных мер в сфере энергетики. Вице-президент Камала Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета», — говорится в релизе правительства.
Болгарское правительство не указало, по какой схеме будет рассчитываться цена газа, поставляемого из США, и сколько она будет составлять.
До марта 2020 года стоимость российского газа для Болгарии определялась контрактом с привязкой к цене на нефть. Однако с начала 2020 года София начала добиваться скидки, так как цены на спотовых европейских газовых рынках оказались ниже и страны, в контрактах которых не было привязки к стоимости нефти, оказались в более выгодных условиях.
В марте 2020 года «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%.