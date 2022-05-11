Сенат Чехии признал геноцидом вторжение России в Украину
Сенат Чехии принял резолюцию, в которой вторжение российской армии на территорию Украины названо геноцидом. Решение опубликовано на сайте Сената
Как пишет «Новая газета. Европа» Сенат Чехии принял резолюцию, в которой вторжение российской армии на территорию Украины названо геноцидом. Решение опубликовано на сайте Сената.
В документе осуждаются многочисленные военные преступления, совершенные Россией на территории Украины в Бородянке, Буче, Ирпене и Мариуполе, которые «свидетельствуют о терроре против населения».
Сенат Чехии заявил, что осуждает преступления на этнической почве, массовые казни, пытки и изнасилования, физическое и психическое насилие, и назвал происходящее «проявлением геноцида против украинского народа».
Сенат также призвал правительство продолжать поставки в Украину военной техники, включая тяжелое вооружение.
Ранее Сейм (парламент) Литвы единогласно признал российское вторжение в Украину геноцидом украинского народа.
Депутаты выступили за создание специального международного уголовного трибунала для расследования агрессии России против Украины. В принятом документе Россия называется «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм».
В апреле заявление о военных преступлениях и геноциде России в Украине приняли Рийгикогу (парламент) Эстонии и Сейм (парламент) Латвии. 28 апреля, парламент Канады единогласно принял постановление о признании вторжения России в Украину геноцидом против украинского народа.