12 мая 2022, 01:01
Итальянский банк UniCredit решил продать свою российскую «дочку»
Итальянская финансовая группа UniCredit S.p.A. ведет переговоры о продаже своей российской «дочки». Такое решение было принято из-за санкций Евросоюза против России
Фото: nvdaily.ru
Итальянская финансовая группа UniCredit S.p.A. ведет переговоры о продаже своей российской «дочки». Такое решение было принято из-за санкций Евросоюза против России.
Источники Bloomberg сообщают, что к российскому «Юникредит банк» уже проявили интерес финансовые организации и компании, заинтересованные в получении банковской лицензии в России. Также сообщается, что потенциальный покупатель не входит в санкционные списки.
Одновременно с этим сообщается, что UniCredit S.p.A. Также рассматривает возможность остаться в России.
Напомним, что в апреле из-за санкций об уходе с российского рынка объявила французская фингруппа Société Générale. Принадлежащий ей Росбанк перейдет «Интерросу» Владимира Потанина.