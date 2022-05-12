Власти Таиланда разрешат местным жителям выращивать каннабис для личных нужд и продажи
Жителям Таиланда в июне бесплатно выдадут миллион кустов каннабиса для выращивания в домашнем хозяйстве. Об этом сообщил CNN глава Минздрава страны Анутин Чарнвиракул
Жителям Таиланда в июне бесплатно выдадут миллион кустов каннабиса для выращивания в домашнем хозяйстве. Об этом сообщил CNN глава Минздрава страны Анутин Чарнвиракул.
В июне текущего года в Таиланде вступит в силу закон, который разрешает гражданам выращивать каннабис с низким содержанием психотропных веществ, а также использовать его в медицинских целях, но при условии уведомления об этом местных властей. Продавать то, что выросло на огороде, можно после получения соответствующей лицензии.
Правительство Таиланда в последние года активно продвигает выращивание каннабиса в качестве источника дохода. Согласно подсчетам Минздрава, выращивание марихуаны и конопли может приносить местным жителям и бюджету страны дополнительный доход в размере 10 млрд бат (примерно 288 млн долларов) в год.
Медицинская марихуана была легализована в стране еще в 2018 году, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).