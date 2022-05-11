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Техномир
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11 мая 2022, 20:52

Хакеры из группировки Anonymous заявили, что Rutube после взлома «исчез навсегда»

Хакерская группировка Anonymous заявила, что Rutube, который российские власти называют отечественным аналогом видеохостинга YouTube, возможно, «исчез навсегда».

Хакеры из группировки Anonymous заявили, что Rutube после взлома «исчез навсегда»
Фото: ridus.ru

Хакерская группировка Anonymous заявила, что Rutube, который российские власти называют отечественным аналогом видеохостинга YouTube, возможно, «исчез навсегда». 

В одном из своих аккаунтов киберхулиганы опубликовали пост, в котором взяли на себя ответственность за взлом сервиса, а также сообщили о повреждении 75% инфраструктуры основной версии Rutube и 90% - резервной копии.

«Это означает, что #RuTube, вероятно, ИСЧЕЗ НАВСЕГДА», – заявила группировка Anonymous.

Напомним, что российский «конкурент YouTube» перестал работать утром 9 мая. К вечеру 11 мая техническим специалистам частично удалось восстановить работу видеохостинга.

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