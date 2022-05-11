11 мая 2022, 20:52
Хакеры из группировки Anonymous заявили, что Rutube после взлома «исчез навсегда»
Хакерская группировка Anonymous заявила, что Rutube, который российские власти называют отечественным аналогом видеохостинга YouTube, возможно, «исчез навсегда».
Фото: ridus.ru
Хакерская группировка Anonymous заявила, что Rutube, который российские власти называют отечественным аналогом видеохостинга YouTube, возможно, «исчез навсегда».
В одном из своих аккаунтов киберхулиганы опубликовали пост, в котором взяли на себя ответственность за взлом сервиса, а также сообщили о повреждении 75% инфраструктуры основной версии Rutube и 90% - резервной копии.
«Это означает, что #RuTube, вероятно, ИСЧЕЗ НАВСЕГДА», – заявила группировка Anonymous.
Напомним, что российский «конкурент YouTube» перестал работать утром 9 мая. К вечеру 11 мая техническим специалистам частично удалось восстановить работу видеохостинга.