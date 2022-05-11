ЕС может предоставить Венгрии компенсацию в обмен на поддержку эмбарго российской нефти
Евросоюз может предоставить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал шестой пакет санкций против России
Как пишет «Новая газета. Европа», Евросоюз может предоставить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал шестой пакет санкций против России, включающий эмбарго на российскую нефть.
Средства могут быть направлены в Будапешт в рамках новой энергетической стратегии блока, которая должна быть представлена на следующей неделе, отмечает издание.
Заручиться поддержкой Венгрии, как пишет Politico, необходимо для создания единой европейской оппозиции действиям президента РФ Владимира Путина. Однако Орбан до сих пор блокировал общеевропейские санкции против российской нефти, утверждая, что прекращение импорта будет равносильно сбросу «ядерной бомбы» на экономику Венгрии.
Ранее Брюссель предложил дать Венгрии и Словакии, не имеющим выхода к морю и зависящим от российского сырья, отсрочку до конца 2024 года для отказа от российских поставок. Чехии в ЕС готовы предоставить срок до конца июня 2024 года, пишет Politico. Однако Венгрия заявила, что ей нужно больше времени, чтобы уменьшить зависимость от российской нефти. По словам европейских чиновников, чтобы не растягивать сроки, в Евросоюзе не исключают, что могут ей заплатить, чтобы не растягивать сроки, отмечает издание.
ЕС пока не смог согласовать отказ от российского сырья. Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что постоянные представители стран ЕС не достигли соглашения по вопросу введения эмбарго. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит меры, если санкции не затронут поставки российской нефти в страну по трубопроводу.