11 мая 2022, 14:56
Военно-морской флот США представил свой первый в истории подводный беспилотник
Беспилотник, получивший название «Косатка», является продуктом проекта Orca в рамках военного контракта, заключенного с Boeing на сумму около 274 миллионов долларов
Беспилотник, получивший название «Косатка», является продуктом проекта Orca в рамках военного контракта, заключенного с Boeing на сумму около 274 миллионов долларов. Проект стартовал в 2019 году и включает в себя поставку пяти подобных беспилотных подводных лодок.
В NAVSEA заявили, что программа Orca была создана для «неотложного решения совместных боевых задач».
«У корабля более 2500 часов испытаний в океане. Echo Voyager завершил свой первый этап морских испытаний - или ходовые испытания Alpha - в 2017 году, когда он проработал около трех месяцев у побережья Южной Калифорнии, чтобы пройти системные оценки и испытания», - заявил представитель Boeing.