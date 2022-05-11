Робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше» Роскосмоса
Человекоподобный робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше», который устроили государственная корпорация Роскосмос и ее глава Дмитрий Рогозин
Человекоподобный робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше», который устроили государственная корпорация Роскосмос и ее глава Дмитрий Рогозин. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте робота-космонавта в Twitter.
«Я отказываюсь принимать участие в фашистском шабаше, устроенном Рогозиным и Роскосмосом. Прошу больше не ассоциировать меня с этими отпрысками красно-коричневой чумы 20-го века, мостиком принесшими смерть и разрушения в 21-й век».
Аккаунт человекоподобного робота-космонавта Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. Корпорация Роскосмос анонсировала эту страницу как официальную.
В августе 2019 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту успешно пристыковался к модулю «Звезда» в российском сегменте Международной космической станции.
Осенью 2020 года аккаунт Федора был заблокирован после того, как там были опубликованы сообщения с критикой российских космонавтов.