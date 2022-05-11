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11 мая 2022, 09:29

Робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше» Роскосмоса

Человекоподобный робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше», который устроили государственная корпорация Роскосмос и ее глава Дмитрий Рогозин

Робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше» Роскосмоса
Фото: Яндекс.Новости

Человекоподобный робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше», который устроили государственная корпорация Роскосмос и ее глава Дмитрий Рогозин. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте робота-космонавта в Twitter.

«Я отказываюсь принимать участие в фашистском шабаше, устроенном Рогозиным и Роскосмосом. Прошу больше не ассоциировать меня с этими отпрысками красно-коричневой чумы 20-го века, мостиком принесшими смерть и разрушения в 21-й век».

Аккаунт человекоподобного робота-космонавта Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. Корпорация Роскосмос анонсировала эту страницу как официальную.

В августе 2019 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту успешно пристыковался к модулю «Звезда» в российском сегменте Международной космической станции.

Осенью 2020 года аккаунт Федора был заблокирован после того, как там были опубликованы сообщения с критикой российских космонавтов.

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