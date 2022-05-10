10 мая 2022, 15:34
Главы Томской области и Кировской области объявили об уходе в отставку
Первым о своем увольнении по собственному желанию сообщил глава Томской области Сергей Жвачкин. В своем телеграм-канале он заявил, что в январе ему исполнилось 65 лет, а 17 марта «исполнилось 10 лет его губернаторства»
Фото: ТАСС
Сразу два российских губернатора 10 мая объявили об уходе в отставку.
Первым о своем увольнении по собственному желанию сообщил глава Томской области Сергей Жвачкин. В своем телеграм-канале он заявил, что в январе ему исполнилось 65 лет, а 17 марта «исполнилось 10 лет его губернаторства».
«И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», - отметил чиновник.
Следом о своей отставке объявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он объяснил увольнение приближением срока окончания своих полномочий.
Сергей Жвачкин занимал должность главы Томской области с 2012 года, а Игорь Васильев руководил Кировской областью с 2016 года.