10 мая 2022, 13:35
На Первом канале во время концерта показали фотографию Бонни и Клайда под видом фронтовиков
На государственном Первом канале во время трансляции праздничного концерта «Уроки истории» ко Дню Победы на сцене показали фотограцию знаменитых американских грабителей Бонни и Клайда
Фото: video.ridus.ru
На государственном Первом канале во время трансляции праздничного концерта «Уроки истории» ко Дню Победы на сцене показали фотограцию знаменитых американских грабителей Бонни и Клайда.
Снимок, на котором изображены легендарные преступники, показали вместе с фотографиями фронтовиков, которых разлучила Великая Отечественная война. Фотографии показывали во время исполнения певицей Зара песни «Если б не было войны», сообщает «Медуза» (издание признано инагентом) со ссылкой на журналиста Илью Шепелина.
Позже из трансляции на сайте Первого канала фрагмент с демонстрацией фотографии Бонни и Клайда уже вырезали.
Представители Первого канала и организаторы концерта неприятный инцидент не прокомментировали.