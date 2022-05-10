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Экономика
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10 мая 2022, 11:30

Минфин прогнозирует рекордное падение российской экономики из-за санкций

Внутренний прогноз ведомства предполагает падение ВВП в текущем году на 12%. До этого рекордное падение ВВП было зафиксировано в 1994 году. Тогда показатель упал на 12,6%

Минфин прогнозирует рекордное падение российской экономики из-за санкций
Фото: finam.ru

Министерство финансов России ожидает самого глубокого падения экономики страны за последние почти 30 лет на фоне западный санкций.

Внутренний прогноз ведомства предполагает падение ВВП в текущем году на 12%. До этого рекордное падение ВВП было зафиксировано в 1994 году. Тогда показатель упал на 12,6%.

Агентство Bloomberg пишет, что если прогноз Минфина сбудется, то это сведет на нет рост экономики страны за последние 10 лет.

Аналитики отмечают, что если брать в расчет только текущие санкции, то сокращение экономики России может составить 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году. Однако Евросоюз планирует в рамках санкций отказаться от российского газа и нефти, то усугубит ситуацию.

Согласно прогнозу Центробанка РФ, падение ВВП в условиях санкций составит по итогам года 8-10%, а рост экономики начнется не ранее 2024 года.

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП на 8,8% в 2022 году, а рост экономики начнется в 2023 году и составит 1,3%.

Между тем, в Минфине опровергли сообщение Bloomberg об ожидаемом «глубоком» падении российской экономики. В ведомстве заявили, что не занимаются подготовкой официальный макроэкономических прогнозов.

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