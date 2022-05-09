Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»
Евросоюз в последние годы отошел от своих основополагающих принципов и «находился под влиянием краткосрочной политики» стран - членов объединения,
Евросоюз в последние годы отошел от своих основополагающих принципов и «находился под влиянием краткосрочной политики» стран - членов объединения, говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, приуроченном ко Дню Европы, пишет РБК.
День Европы отмечается 9 мая, эта дата была выбрана в память о Декларации Шумана, которая считается одним из основополагающих документов Европейского союза. 9 мая 1950 года глава МИД Франции Робер Шуман предложил европейским странам объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленности. В результате было создано Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), предшественник ЕС.
По словам Эрдогана, идеи в основе Декларации Шумана, позволили странам Европы «оставить в стороне свои разногласия и враждебность» и объединиться, но сейчас ЕС отдалился от заявленных целей. Президент Турции считает, что Евросоюзу нужно «написать для себя новую историю» на фоне российской военной операции на Украине.
Ситуация на Украине — это трагедия, которая разворачивается «в центре Европы на глазах всего мира», которая также является предупреждением для ЕС, заявил Эрдоган. Последствия боевых действий на украинской территории подтвердили, что Турция «имеет стратегическое значение для ЕС», в частности, в сфере энергетики, безопасности, цепочек поставок и миграции, указал он.
«Сейчас необходимы солидарность, сотрудничество <...> как и во времена, когда закладывались основы европейской интеграции», — добавил турецкий президент.
Турция отмечает День Европы с 1999 года, когда страна получила статус кандидата на членство в Евросоюз. Переговоры по вступлению Турции в объединение начались в 2005 году.