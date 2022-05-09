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09 мая 2022, 14:02

Журналисты «Ленты.ру» без согласования с руководством опубликовали антивоенные материалы

Журналисты «Ленты.ру» утром 9 мая в День Победы опубликовали на сайте издания публикации с критикой спецоперации российской армии в Украине и президента Владимира Путина. Главу государства журналисты назвали диктатором

Журналисты «Ленты.ру» без согласования с руководством опубликовали антивоенные материалы
Фото: ridus.ru

Журналисты «Ленты.ру» утром 9 мая в День Победы опубликовали на сайте издания публикации с критикой спецоперации российской армии в Украине и президента Владимира Путина. Главу государства журналисты назвали диктатором, которые не понимает, что происходит в стране и мире.

В этих публикациях говорилось, что они не были согласованы с руководством издания, а ответственность за них взяли  на себя руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Позже журналисты сообщили, что в «Ленте. ру» они больше не работают.

«Главная причина — совесть», — объяснил свои действия Поляков. Журналист также призвал объединиться всех противников военных действий в Украине.

В «Ленте» пока официально не комментировали произошедшее.

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