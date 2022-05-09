В ЕС предложили направить арестованные валютные резервы России на восстановление Украины
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам собза рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов Центробанка России
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам собза рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов Центробанка России и направлении этих средств на восстановление экономики Украины.
В интервью изданию Financial Times Жозеп Боррель заявил, что США в феврале направили 3,5 млрд долларов замороженных активов ЦБ Афганистана для выплат компенсаций жертвам терроризма и гуманитарную помощь стране. Аналогичные меры необходимо принять и в отношении российских валютных резервов, которые были арестованы после начала спецоперации в Украине.
«Потому что это очень логично, — отметил европейский чиновник.
«У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так делать с афганскими деньгами и нельзя с российскими», - добавил г-н Боррель.
Верховный представитель также добавил, что в финансировании восстановления Украины после боевых действий основное бремя ляжет на Евросоюз. Сейчас украинские власти оценивают нанесенный стране ущерб в триллион долларов.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что Запад в рамках санкций заморозил 300 млрд долларов из золотовалютных резервов страны.