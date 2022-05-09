Меню
Экономика
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
09 мая 2022, 13:38

В ЕС предложили направить арестованные валютные резервы России на восстановление Украины

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам собза рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов Центробанка России

В ЕС предложили направить арестованные валютные резервы России на восстановление Украины
Фото: regnum.ru

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам собза рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов Центробанка России и направлении этих средств на восстановление экономики Украины.

В интервью изданию Financial Times Жозеп Боррель заявил, что США в феврале направили 3,5 млрд долларов замороженных активов ЦБ Афганистана для выплат компенсаций жертвам терроризма и гуманитарную помощь стране. Аналогичные меры необходимо принять и в отношении российских валютных резервов, которые были арестованы после начала спецоперации в Украине.

«Потому что это очень логично, — отметил европейский чиновник.

«У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так делать с афганскими деньгами и нельзя с российскими», - добавил г-н Боррель.

Верховный представитель также добавил, что в финансировании восстановления Украины после боевых действий основное бремя ляжет на Евросоюз. Сейчас украинские власти оценивают нанесенный стране ущерб в триллион долларов.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что Запад в рамках санкций заморозил 300 млрд долларов из золотовалютных резервов страны.

Материалы по теме
США ввели персональные санкции против руководства Центробанка России
Глава Центробанка хотела уйти в отставку из-за спецоперации в Украине, но Путин ей не разрешил
Курс евро в российских банках превысил отметку в 100 рублей, а доллара – 89 рублей
Сейчас на главной
Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»
реджеп эрдоган
Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»
Евросоюз в последние годы отошел от своих основополагающих принципов и «находился под влиянием краткосрочной политики» стран - членов объединения,
Общество
«Главная причина - совесть»
Журналисты «Ленты.ру» утром 9 мая в День Победы опубликовали на сайте издания публикации с критикой спецоперации российской армии в Украине и президента Владимира Путина. Главу государства журналисты назвали диктатором
Бывший топ-менеджер «Лукойла» скончался после антипохмельного сеанса
гибель бизнесменов
Бывший топ-менеджер «Лукойла» скончался после антипохмельного сеанса
Во время сеанса лечения ядовитой жабой и методом купания в крови петуха Субботину стало плохо с сердцем. Подмосковные шаманы решили не вызывать «скорую помощь», а просто дали клиенту корвалол и уложили спать
В Мадриде неизвестный с флагом Украины напал на участников акции «Бессмертный полк»
бессмертный полк
В Мадриде неизвестный с флагом Украины напал на участников акции «Бессмертный полк»
В Мадриде мужчина с украинским флагом напал на участников парада «Бессмертный полк», который традиционно проводится в разных городах мира 9 мая или накануне
В «Росчайкофе» сообщили о риске дефицита чая из-за обнуления ввозных пошлин
ввозные пошлины
В «Росчайкофе» сообщили о риске дефицита чая из-за обнуления ввозных пошлин
Риски возникновения дефицита чая к осени выросли. При 10%-ных ставках на ввоз готовой чайной продукции риск дефицита гораздо ниже, чем при нулевых
ЕС может потребовать от своих членов делиться газом друг с другом
поставки газа в европу
ЕС может потребовать от своих членов делиться газом друг с другом
В случае прекращения поставок газа из России Евросоюз может потребовать от стран-членов, у которых есть альтернативные поставщики, делиться топливом с остальными
В Германии заявили об угрозе сильнейшего со времен ВОВ голода для всего мира
продовольствие
В Германии заявили об угрозе сильнейшего со времен ВОВ голода для всего мира
Мир может столкнуться с угрозой сильнейшего со времен Второй мировой войны голода. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце
Луганск в честь Дня Победы переименуют в Ворошиловград
день победы
Луганск в честь Дня Победы переименуют в Ворошиловград
Власти Луганской народной республики (ЛНР) в честь Дня Победы переименуют Луганск в Ворошиловград. Такое название город будет носить только один день
Фингвардия Италии арестовала яхту «Шехерезада», связанную с Путиным
яхты
Фингвардия Италии арестовала яхту «Шехерезада», связанную с Путиным
Финансовая гвардия Италии арестовала суперяхту «Шехерезада», которую команда Алексея Навального связывает с президентом Владимиром Путиным. Решение об аресте судна было принято в рамках исполнения санкций Евросоюза
В центре Гаваны в пятизвездочном отеле «Саратога» прогремел взрыв. Есть погибшие
теракты
В центре Гаваны в пятизвездочном отеле «Саратога» прогремел взрыв. Есть погибшие
В историческом центре Гаваны в пятизвездочном отеле «Саратога» прогремел взрыв. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 22 человека. Еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести
Вставай страна огромная ...
мобилизация
Вставай страна огромная ...
В начале недели телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине. Что на практике означает формальное объявление войны? И как в России может проходить мобилизация?
Lenovo и Xiaomi постепенно уходят с российского рынка
Lenovo и Xiaomi постепенно уходят с российского рынка
Экспорт технологической продукции из Китая в Россию в марте сильно сократился по сравнению с февралем. Так, поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%. В целом экспорт из Китая сократился на 27%
Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России
инфляция
Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России
Годовая инфляция в России с 23 по 29 апреля ускорилась до 17,73% по сравнению с 17,7% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации»
В Финляндии собирают подписи за лишение Тимченко и Ротенбергов финского гражданства
санкции
В Финляндии собирают подписи за лишение Тимченко и Ротенбергов финского гражданства
Авторы считают, что личные санкции являются свидетельством того, что попавшие под них люди представляют угрозу для репутации и экономики Финляндии
Чашку кофею, я себе бодрящего налью…⁠⁠
наркотики
Чашку кофею, я себе бодрящего налью…⁠⁠
На кофейной фабрике Nestle Nespresso в швейцарском Ромоне обнаружили мешки из-под кофейных зерен, в которых находился кокаин. Всего в мешках было обнаружено около 500 кг кокаина стоимостью более 50 млн долларов
Власти Фиджи по запросу США арестовали яхту сенатора Сулеймана Керимова
яхты
Власти Фиджи по запросу США арестовали яхту сенатора Сулеймана Керимова
Власти Фиджи по требованию властей США арестовали роскошную яхту российского сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова. Судно арестовано в рамках исполнения санкций, которые были введены против России
Общество
Президент РФ с начала спецоперации в Украине издал рекордное число секретных указов
Президент Владимир Путин с начала спецоперации в Украине издал рекордное количество секретных указов. Доля таких документов стала самой высокой за последние 20 лет
Владимир Путин извинился перед властями Израиля за слова Сергея Лаврова
Израиль
Владимир Путин извинился перед властями Израиля за слова Сергея Лаврова
В офисе премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщили, что политики обсудили резонансное высказывание Сергея Лаврова, после чего Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ