09 мая 2022, 00:24
Бывший топ-менеджер «Лукойла» скончался после антипохмельного сеанса с шаманами
Во время сеанса лечения ядовитой жабой и методом купания в крови петуха Субботину стало плохо с сердцем. Подмосковные шаманы решили не вызывать «скорую помощь», а просто дали клиенту корвалол и уложили спать
Фото: riamobalashiha.ru
Бывший топ-менеджер нефтяной компании «Лукойл» Александр Субботин скончался после визита к шаманам в подмосковных Мытищах.
Телеграм-канал Mash сообщает, что миллиардер в состоянии алкогольной интоксикации обратился к супружеской паре из Мытищ, которая практикует «лечение от похмелья оккультными методами».
Во время сеанса лечения ядовитой жабой и методом купания в крови петуха Субботину стало плохо с сердцем. Подмосковные шаманы решили не вызывать «скорую помощь», а просто дали клиенту корвалол и уложили спать. Спустя некоторое время мужчина скончался.