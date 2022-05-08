08 мая 2022, 17:14
В Мадриде неизвестный с флагом Украины напал на участников акции «Бессмертный полк»
В Мадриде мужчина с украинским флагом напал на участников парада «Бессмертный полк», который традиционно проводится в разных городах мира 9 мая или накануне
Фото: gazeta.ru
В Мадриде мужчина с украинским флагом напал на участников парада «Бессмертный полк», который традиционно проводится в разных городах мира 9 мая или накануне.
Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
«Известия» со ссылкой на организаторов «Бессмертного полка» в Мадриде сообщают, что еще за несколько дней до мероприятия им стали поступать оскорбления от неизвестных и угрозы физической расправы.
Отметим, что власти некоторых европейских городов не стали запрещать проведение акций «Бессмертный полк» 9 мая, хотя это вызвало недовольство со стороны украинских чиновников.
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