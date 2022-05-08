ЕС может потребовать от своих членов делиться газом друг с другом
В случае прекращения поставок газа из России Евросоюз может потребовать от стран-членов, у которых есть альтернативные поставщики, делиться топливом с остальными
В случае прекращения поставок газа из России Евросоюз может потребовать от стран-членов, у которых есть альтернативные поставщики, делиться топливом с остальными. Об этом сообщает испанская El Pais со ссылкой на источники. По данным издания, такой план Еврокомиссия (ЕК) может одобрить 18 мая.
Кроме того, по данным издания, власти ЕС могут ввести нормирование потребления энергии. Оно начнется с промышленного сектора, при таком варианте компании из наименее пострадавших стран не будут иметь конкурентное преимущество перед другими.
В ответ на санкции стран Запада, введенные из-за российской военной операции на Украине, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты по поставкам газа «недружественным странам» должны осуществляться в рублях. «Газпром» в конце апреля уже прекратил поставки газа Болгарии и Польше из-за отказа платить по новой схеме.
7 мая, агентство Bloomberg сообщило, что компания направила европейским клиентам письмо, из которого следует, что они могут продолжать платить за российский газ, не нарушая санкций против России. Как сказано в письме, полученная от покупателей иностранная валюта подлежит обмену на рубли через счета в российском Национальном расчетном центре.