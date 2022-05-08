В Германии заявили об угрозе сильнейшего со времен ВОВ голода для всего мира
Мир может столкнуться с угрозой сильнейшего со времен Второй мировой войны голода. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце
Мир может столкнуться с угрозой сильнейшего со времен Второй мировой войны голода. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.
В интервью изданию Bild министр заявила, что ситуация с продовольствием во всем мире усложнилась еще в период пандемии коронавируса, а теперь добавились новые проблемы - это засуха и боевые действия в Украине.
Цены на продукты питания достигли рекордных значений, а не менее 300 млн человек уже сейчас столкнулись с голодом.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, с начала спецоперации в Украине рост цен на продукты питания стал рекордным с 1990 года. Зерновые культуры подорожали на 17,1% по сравнению с февральскими показателями, а растительное масло - на 23%.
От поставок пшеницы из России и Украины зависят более 50 стран мира, однако из-за спецоперации поставки зерна были практически остановлены.