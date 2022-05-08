08 мая 2022, 12:10
Луганск в честь Дня Победы переименуют в Ворошиловград
Власти Луганской народной республики (ЛНР) в честь Дня Победы переименуют Луганск в Ворошиловград. Такое название город будет носить только один день
Фото: blizko.by
Власти Луганской народной республики (ЛНР) в честь Дня Победы переименуют Луганск в Ворошиловград. Такое название город будет носить только один день.
Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем телеграм-канале, что в соответствии с указом главы республики Леонида Пасечника, название «город Ворошиловград» будет использоваться наряду с наименованием «город Луганск» при проведении памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
Луганск переименовывают в Ворошиловград также в День памяти и скорби 22 июня и в День освобождения Луганска от фашистских захватчиков 14 февраля.