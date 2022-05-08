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08 мая 2022, 12:10

Луганск в честь Дня Победы переименуют в Ворошиловград

Власти Луганской народной республики (ЛНР) в честь Дня Победы переименуют Луганск в Ворошиловград. Такое название город будет носить только один день

Луганск в честь Дня Победы переименуют в Ворошиловград
Фото: blizko.by

Власти Луганской народной республики (ЛНР) в честь Дня Победы  переименуют Луганск в Ворошиловград. Такое название город будет носить только один день.

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем телеграм-канале, что в соответствии с указом главы республики Леонида Пасечника, название «город Ворошиловград» будет использоваться наряду с наименованием «город Луганск» при проведении памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Луганск переименовывают в Ворошиловград также в День памяти и скорби 22 июня и в День освобождения Луганска от фашистских захватчиков 14 февраля.

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