В Калмыкии в результате ДТП с участием автомобиля из кортежа главы республики погиб ребенок
Тонированный внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. Находившийся в «Киа» мальчик от полученных травм скончался, водитель и еще два пассажира были госпитализированы
На трассе Элиста - Астрахань автомобиль администрации главы Калмыкии попал в ДТП, в результате которого погиб 11-летний ребенок.
Издание «Подъем» сообщает, что тонированный внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. Находившийся в «Киа» мальчик от полученных травм скончался, водитель и еще два пассажира были госпитализированы.
Очевидцы рассказали, что сразу после столкновения с Toyota Land Cruiser-200 администрации Калмыкии скрутили номера.
Позже в администрации республики подтвердили, что автомобиль служебный, а ехали в нем сотрудники службы протокола.
Телеграм-канал «Новости Калмыкии» сообщает, что подозреваемым по делу о смертельном ДТП является сотрудник протокола губернатора.
Baza уточняет, что внедорожник ехал в составе кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова, который возвращался с торжественного митинга на военном мемориале в поселке Хулхута.