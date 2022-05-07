Фингвардия Италии арестовала яхту «Шехерезада», связанную с Путиным
Финансовая гвардия Италии арестовала суперяхту «Шехерезада», которую команда Алексея Навального связывает с президентом Владимиром Путиным. Решение об аресте судна было принято в рамках исполнения санкций Евросоюза
Финансовая гвардия Италии арестовала суперяхту «Шехерезада», которую команда Алексея Навального связывает с президентом Владимиром Путиным. Решение об аресте судна было принято в рамках исполнения санкций Евросоюза против Российской Федерации.
В фингвардии сообщили, что в ходе расследования были установлены «значительные» экономические и деловые связи бенефициарного владельца яхты «Шехерезада» «с видными представителями российского правительства».
Ранее соратники Алексея Навального изучили имена и даты рождения членов экипажа «Шехерезады» и сообщили, что почти все они являются сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), которая курирует вопросы безопасности и организует быт президента Владимира Путина.
Большинство членов экипажа яхты записаны в телефонных книжках как люди, работающие в кавказском управлении ФСО, которое обслуживает резиденцию Владимира Путина в Бочаровом Ручье.