07 мая 2022, 09:47
В центре Гаваны в пятизвездочном отеле «Саратога» прогремел взрыв. Есть погибшие
В историческом центре Гаваны в пятизвездочном отеле «Саратога» прогремел взрыв. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 22 человека. Еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести
Фото: grodno24.com
В историческом центре Гаваны в пятизвездочном отеле «Саратога» прогремел взрыв. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 22 человека. Еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести.
Власти Гаваны не исключают, что по результатам разбора завалов число погибших может вырасти.
Кубинские СМИ сообщают, что взрывом разрушена часть здания, в котором располагалась гостиница. Также получили повреждения припаркованные рядом автомобили.
Точная причина взрыва в отеле пока не сообщается. По одной из версий, взрыв произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.
Пятизвездочный отель «Саратога» расположен в историческом центре Гаваны. Рядом с гостиницей находится здание парламента Кубы.