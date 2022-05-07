Lenovo и Xiaomi постепенно уходят с российского рынка
Экспорт технологической продукции из Китая в Россию в марте сильно сократился по сравнению с февралем. Так, поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети
Китайские технологические компании, среди которых — Lenovo и Xiaomi, постепенно уходят с российского рынка, не объявляя об этом, сообщило издание The Wall Street Journal.
По данным газеты, на компании оказывают давление поставщики оборудования из США, пишет со ссылкой на издание РБК. Они требуют, чтобы микросхемы, которые они производят, не использовались в российских товарах.
Экспорт технологической продукции из Китая в Россию в марте сильно сократился по сравнению с февралем, отмечает WSJ со ссылкой на данные правительства Китая. Так, поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%. В целом экспорт из Китая в РФ сократился на 27%. В частности, Lenovo и Xiaomi постепенно сокращают поставки.
При этом, как уточняет WSJ, экспорт из Китая сократился и в другие страны. Это связано с локдауном в Шанхае.
Ранее источники The Financial Times сообщили, что регуляторы из Китая провели совещание с китайскими и международными банками, где они обсудили защиту активов страны за ее пределами от возможных американских санкций наподобие тех, которые были введены в отношении России.