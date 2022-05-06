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Экономика
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06 мая 2022, 23:22

Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России

Годовая инфляция в России с 23 по 29 апреля ускорилась до 17,73% по сравнению с 17,7% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации»

Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России

Годовая инфляция в России с 23 по 29 апреля ускорилась до 17,73% по сравнению с 17,7% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«За неделю c 23 по 29 апреля 2022 г. инфляция замедлилась до 0,21% после 0,25% неделей ранее. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на продовольственные товары (0,38%) за счет снижения темпов роста цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции. Кроме того, снизились цены на услуги внутреннего туризма (-2,01%)», — говорится в документе.

По данным Росстата, с 23 по 29 апреля стоимость маргарина выросла на 2,7%, шоколадных конфет – на 1,8%, баранины – на 1,6%, молочных смесей для детского питания – на 1,2%. Мука пшеничная за неделю подорожала на 0,8%, макароны – на 0,7%, колбасы, сосиски, молоко, сливочное масло, гречка, овощные консервы – на 0,6%, творог – на 0,5%, хлеб, сметана и водка – на 0,2%.

В ведомстве добавили, что цены на соль за неделю выросли на 0,7%, подсолнечное масло – на 0,5%, при этом куриные яйца подешевели на 2,4%, а сахар – на 0,9%. Картофель в России подорожал за последнюю неделю апреля на 2,1%, яблоки – на 1,7%, огурцы – на 1,1%, помидоры – на 1%, бананы – на 0,6%, морковь – на 0,1%. Однако белокочанная капуста подешевела на 3,7%, а репчатый лук – на 1,8%.

Среди лекарств анальгин подорожал за неделю на 0,7%, корвалол – на 0,6%, левомеколь – на 0,5%. Стоимость нимесулида и эргоферона снизилась на 0,7%, валидола – на 0,6%, поливитаминов – на 0,5%, комбинированных анальгетиков – на 0,3%, аллохола и ренгалина – на 0,1%.

В Росстате отметили, что за последнюю неделю апреля спички подорожали на 2,3%, сухой корм для животных – на 1,9%, хозяйственное мыло – на 1,8%, гигиенические прокладки – на 1,4%, стиральный порошок и туалетное мыло – на 1,3%, зубная паста – на 1,1%, туалетная бумага – на 0,8%. При этом цена детских подгузников уменьшилась на 0,8%.

Также за неделю цены на смартфоны увеличились на 0,7%, а на телевизоры уменьшились на 1,9%, иностранные легковые автомобили и сигареты с фильтром подорожали на 0,1%, цены на бензин не изменились, а на дизель – уменьшились на 0,1%.

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