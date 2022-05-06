В Финляндии собирают подписи за лишение Тимченко и Ротенбергов финского гражданства
Авторы считают, что личные санкции являются свидетельством того, что попавшие под них люди представляют угрозу для репутации и экономики Финляндии
В Финляндии появилась гражданская инициатива(siirryt toiseen palveluun) за отмену гражданства лицам, попавшим под санкции США, Великобритании или Евросоюза, пишет финское русскоязычное издание YLE. Это касается тех, кто получил финский паспорт по заявлению и обладает гражданством другой страны.
Авторы считают, что личные санкции являются свидетельством того, что попавшие под них люди представляют угрозу для репутации и экономики Финляндии. Сейчас в санкционных списках ЕС, США или Великобритании значатся трое финских граждан: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его сын Роман Ротенберг. Все они входят в ближайшее окружение Владимира Путина.
– Многие журналистские расследования доказали, что эти люди беспардонно использовали Финляндию для отмывания грязных путинских денег, поэтому они недостойны того, чтобы оставаться гражданами страны, – говорит один из авторов инициативы Кирилл Кириллов.
Геннадий Тимченко получил финский паспорт в 1999 году благодаря работе в компании, которая вывозила имущество КПСС из СССР и РФ. В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, он был внесен в санкционный список США. В связи с нападением на Украину в 2022 году санкции против него ввели также ЕС, Великобритания и Япония.
Борис Ротенберг переехал в Финляндию в 1991 году по репатриации жены. С ним переехали сыновья, будущий бизнесмен Роман и будущий футболист Борис-младший. Вскоре они получили финские паспорта. Борис-старший и Роман в связи с действиями России попали в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и Японии.
В середине апреля стало известно, что власти Кипра намерены лишить гражданства бизнесменов, попавших под санкции. 21 апреля Сейм Латвии одобрил поправки в законодательство, предполагающие лишение гражданства за поддержку военных преступлений. Поправки были разработаны после призывов аннулировать латвийский паспорт российского миллиардера Петра Авена.
– В Финляндии не было системы «золотых паспортов», но любая связь с Путиным и его режимом токсична, Люди должны понимать, что ответственность за их действия неизбежна, – утверждает Кириллов.
По его словам, изначально инициатива должна была касаться конкретно Тимченко и Ротенбергов, однако министерство юстиции сочло, что обвинения в отмывании денег в их адрес могут быть рассчитаны как оскорбление чести и достоинства. По причине отправки инициативы на доработку вышла на портале она в конце апреля, а датирована концом марта.