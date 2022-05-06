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06 мая 2022, 10:27

На фабрике Nespresso в Швейцарии в мешках из-под кофейных зерен обнаружили кокаин

На кофейной фабрике Nestle Nespresso в швейцарском Ромоне обнаружили мешки из-под кофейных зерен, в которых находился кокаин. Всего в мешках было обнаружено около 500 кг кокаина стоимостью более 50 млн долларов

На фабрике Nespresso в Швейцарии в мешках из-под кофейных зерен обнаружили кокаин
Фото: digital4.biz

На кофейной фабрике Nestle Nespresso в швейцарском Ромоне обнаружили мешки из-под кофейных зерен, в которых находился кокаин.

Всего в мешках было обнаружено около 500 кг кокаина стоимостью более 50 млн долларов.

Сотрудники Nespresso обнаружили крупную партию наркотиков при разгрузке мешков с кофейными зернами, которые прибыли из Бразилии, после чего сообщили о случившемся в полицию. Экспертиза показала, что в мешках находился кокаин.

В Nestle Nespresso заверили, что кокаин не контактировал ни с одним продуктом или оборудованием, которое используется для производства кофе, сообщает РБК.

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