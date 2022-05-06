06 мая 2022, 10:27
На фабрике Nespresso в Швейцарии в мешках из-под кофейных зерен обнаружили кокаин
На кофейной фабрике Nestle Nespresso в швейцарском Ромоне обнаружили мешки из-под кофейных зерен, в которых находился кокаин. Всего в мешках было обнаружено около 500 кг кокаина стоимостью более 50 млн долларов
Фото: digital4.biz
На кофейной фабрике Nestle Nespresso в швейцарском Ромоне обнаружили мешки из-под кофейных зерен, в которых находился кокаин.
Всего в мешках было обнаружено около 500 кг кокаина стоимостью более 50 млн долларов.
Сотрудники Nespresso обнаружили крупную партию наркотиков при разгрузке мешков с кофейными зернами, которые прибыли из Бразилии, после чего сообщили о случившемся в полицию. Экспертиза показала, что в мешках находился кокаин.
В Nestle Nespresso заверили, что кокаин не контактировал ни с одним продуктом или оборудованием, которое используется для производства кофе, сообщает РБК.