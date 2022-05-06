06 мая 2022, 08:57
Власти Фиджи по запросу США арестовали яхту сенатора Сулеймана Керимова
Власти Фиджи по требованию властей США арестовали роскошную яхту российского сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова. Судно арестовано в рамках исполнения санкций, которые были введены против России
Фото: pureluxe.nl
Власти Фиджи по требованию властей США арестовали роскошную яхту российского сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова. Судно арестовано в рамках исполнения санкций, которые были введены против российских граждан из-за спецоперации в Украине.
Минюст США подтвердил информацию об аресте яхты Amadea стоимостью не менее 300 млн долларов, которую связывают с Сулейманом Керимовым (сам сенатор это отрицает).
В американском ведомстве заявили, что арест яхты российского миллиардера на Фиджи «должен показать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не может спрятаться даже в самой отдаленной части мира».
Напомним, что власти США хотят принять закон, который разрешит им продавать арестованное имущество подсанкционных лиц.