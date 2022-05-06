06 мая 2022, 03:03
Президент РФ с начала спецоперации в Украине издал рекордное число секретных указов
Президент Владимир Путин с начала спецоперации в Украине издал рекордное количество секретных указов. Доля таких документов стала самой высокой за последние 20 лет
Фото: ves-vesti.ru
Президент Владимир Путин с начала спецоперации в Украине издал рекордное количество секретных указов. Доля таких документов стала самой высокой за последние 20 лет.
«Медиазона» сообщает, что согласно порядковым номерам указов главы государства на сайте publication.pravo.gov.ru, в марте 2022 года были засекречены 54% всех указов, подписанных Путиным за месяц. В апреле доля таких документов составила 49%.
Издание отмечает, что это рекордные показатели с декабря 2002 года. В тот год доля секретных указов Владимира Путина составила 59%, и связано это было с чеченской войной.
Часть секретных указов от 2022 года касается награждения военнослужащих, которые участвовали в спецоперации в Украине, в том числе посмертно.