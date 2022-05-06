Владимир Путин извинился перед властями Израиля за слова Сергея Лаврова о еврейских корнях Гитлера
В офисе премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщили, что политики обсудили резонансное высказывание Сергея Лаврова, после чего Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ
Президент России Владимир Путин извинился перед Израилем за слова главы МИД России Сергея Лаврова о еврейском происхождении Адольфа Гитлера.
В офисе премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщили, что политики обсудили резонансное высказывание Сергея Лаврова, после чего Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ.
«Премьер принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения к еврейскому народу и к памяти о холокосте», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Перед этим в интервью итальянскому телеканалу Mediaset министр иностранных дел России заявил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, а также приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, будто самые ярые антисемиты были именно евреями.
Из-за слов Сергея Лаврова в Израиле заявили о возможном пересмотре своей позиции по поводу конфликта в Украине.